В Сети появился снимок Бузовой с новым бойфрендом: поклонникам уже известно имя мужчины

После расставания с блогером Давидом Манукяном, который многим известен как Дава, Ольга Бузова не афиширует свою личную жизнь. Однако в блоге певица давно намекает, что счастлива, любима, и даже несколько раз затрагивала тему беременности. А накануне звезда опубликовала снимок со своим мужчиной.

"Боже, я счастлива", – написала Оля под фото, на котором ее обнимает мужчина.

Правда, лицо своего избранника Бузова закрыла стикером с изображением льва. Именно поэтому многие поклонники посчитали, что мужчину зовут Лев. Однако, ранее Ольга случайно засветила имя того, кто шлет ей букеты, признаваясь в любви, и того мужчину звали Дмитрий.



Впрочем, большая часть фанатов все же надеется, что исполнительница хита "Мандаринки" встречается со Львом. Как известно, с Дмитрием Тарасовым их история любви закончилась не очень хорошо. Муж с женой скандально расстались. Футболист обвинил певицу в том, что она не хочет детей, а Бузова заявила, что тот ей изменял, а при разводе забрал даже машину, которую дарил. Некоторые уверены, что мужчина с этим именем снова сделает знаменитость несчастной.

Поделиться личным снимком Ольгу, вероятно, смотивировала экс-коллега по лобному месту Ксения Бородина. 41-летняя теледива недавно обнародовала свои отношения с Николаем Сердюковым. Ведущая публикует фото с любимым и отмечает, что снова счастлива и любима.

Ранее стало известно, что новый возлюбленный Бородиной зарабатывает в десятки раз меньше Ксении и не имеет собственного жилья.