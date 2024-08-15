Средство за 100 рублей: стал известен секрет вечно молодой Пугачевой

Совсем недавно Алла Пугачева появилась на фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале и произвела фурор. Отметившая 75-летие артистка выглядела свежей и помолодевшей. Многие тут же начали поговаривать, что Примадонна снова легла под нож хирурга, и даже разглядели около ее ушей шрамы от подтяжки лица. Однако оказалось, что дело вовсе не в умелых руках специалиста.

Знакомые Пугачевой уверяют, что исполнительница хита "Миллион алых роз" пристрастилась к тейпированию. Артистка клеит на лицо прозрачные пластыри, соединенные шнурком так, чтобы они натягивали кожу лица и создавали модный эффект "лисьих глазок", за который Виктория Боня недавно отдала миллионы, решившись на операцию. К слову, способ Аллы Борисовны гораздо дешевле, ведь тейпы стоят всего 100 рублей.





Между тем многие хирурги, под микроскопом разглядывая фото Пугачевой, уверяли, что певица делала пластику, и не одну. Сама же Примадонна много лет назад заявила, что действительно хотела лечь под нож хирурга, но врачи запретили. Из-за проблем с сердцем Алле Борисовне противопоказан наркоз.

"Ей противопоказан общий наркоз, она просто может не пережить очередное вмешательство", – рассказали приятели артистки.

Ранее сообщалось, что Пугачева выдвинула суровые требования жильцам своей дачи.