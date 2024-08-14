Не смогла скрыть: Боня проболталась о опасном поступке

В последнее время Виктория Боня рассказывает подписчикам в популярной соцсети о подготовке к восхождению на восьмитысячную точку в Гималаях. Каждый день телезвезда тратит время на тренировки, часть из которых даются ей с большим трудом.

Недавно Виктория Боня узнала о возможности покорения другой вершины -Монблан. Телеведущая не смогла скрыть от подписчиков, что перед восхождением на Гималаи она отправится в Альпы, где процесс достижения высоты в 4,8 тысячи метров станет для нее еще одной тренировкой.

"Боже, я хочу кричать от радости", – призналась знаменитость, проболтавшись о своих планах.

Стоит отметить, что покорение вершин – весьма опасное занятие. В прошлый раз Виктория Боня едва не лишилась жизни, взбираясь на Манаслу. Во время схода лавины погибли несколько альпинистов. Тогда телезвезда испытала шок, но не стала отказываться от сопряженного с большим риском увлечения.

Ранее Виктория Боня рассказала о проблемах со здоровьем у питомца. 17-летняя кошка по кличке Мурочка стала терять зрение, а недавно животное перенесло операцию на животе, из-за чего телеведущая не смогла сдержать слез. Знаменитость очень привязана к животному и воспринимает его как члена семьи.