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Четверг 15 августа

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Достанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить Абрамов

Достанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить Абрамов

Певица и бизнесмен прожили в браке 18 лет.

Развод певицы Алсу и Яна Абрамова – одно из самых громких событий в шоу-бизнесе за последние несколько месяцев. Пока бизнесмен уверяет всех, что бел и пушист и просится обратно в семью, артистка настроена решительно и намерена окончательно покончить с браком. Поговаривают, что супруг звезды изменял ей регулярно, и союз буквально держался на ее терпении. Однако в какой-то момент Алсу решила перестать не только мириться с похождениями благоверного, но и недвусмысленно об этом намекнула публике.

"Я тоже слышала, что там человек, живя в браке, вел себя слишком свободно, мягко говоря", – поделилась светская львица Алена Кравец о супруге певицы.

Между тем адвокат предпринимателя Александр Добровинский продолжает убеждать всех вокруг, что его клиент буквально святой. Юрист заявил, что Алсу просто вспылила, и сослался на переменчивость женского настроения. Яна никто и никогда не видел с другими женщинами, уверяет защитник.

Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети/@alsou_a

По словам Добровинского, главная цель Абрамова – образумить жену и вернуть ее в семью. Если же не получится, то Ян готов содержать своих троих детей в роскоши, так же как это было и до развода.

"Сколько бы ни присудил суд, я не знаю, 500 тысяч рублей, все равно Ян Рафаэльевич будет содержать так по-королевски, как он содержал своих детей все 18 лет", – уверяет юрист.

Напомним, Ян Абрамов и Алсу прожили в браке 18 лет. За это время они родили троих детей. Старшая дочь Сафина отметит в этом году совершеннолетие, Микеле исполняется 16, а сыну Рафаэлю – 8 лет. Поклонники подозревали проблемы в браке Алсу давно, однако сама певица буквально за несколько недель до объявления о разводе уверяла, что у них все отлично и супруг души в ней не чает.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают нового избранника Алсу.

15 августа 2024, 08:43
Алсу. Фото: соцсети/@alsou_a
Елизавета Федорова
Пятый канал✓ Надежный источник

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