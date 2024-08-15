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Четверг 15 августа

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Снова на те же грабли? Новый бойфренд бывшей невесты Петрова высмеял ее в Сети

Снова на те же грабли? Новый бойфренд бывшей невесты Петрова высмеял ее в Сети

Милославская и Бебутов отдыхают за границей.

Стася Милославская после предательства своего жениха Александра Петрова наконец обрела счастье. В этом году она официально объявила об отношениях с журналистом Трифоном Бебутовым. 29-летняя актриса уже несколько раз выходила с новым бойфрендом в свет, а сейчас пара уехала отдыхать за границу. 

Отпускными фотографиями с моря новый избранник актрисы делится в своем блоге. Он выложил снимки Стаси с пляжа, однако подпись оказалась неоднозначной и возмутила некоторых поклонников, которым показалось, что Трифон высмеял девушку. "Лысеющая актриса", – написал мужчина, намекая на хейтеров, которые постоянно критикуют Милославскую за отсутствие густых волос. 

"Поменяйте подпись!", "Горячая вода и тонкий лед одновременно", "Мне кажется, тебе прилетит сейчас. Беги, Трифон!", – бросились защищать артистку комментаторы. 

Стася Милославская. Фото: соцсети/@_bebutov_

Сама Милославская, впрочем, никак не отреагировала на слова любимого. К слову, хейтерам, критикующим ее внешний вид, звезда "На острие" тоже не отвечает. 

Напомним, Стася четыре года была в отношениях с Александром Петровым. Пара даже жила вместе, и поклонники были уверены, что дело идет к свадьбе. Вскоре в блоге звезды "Полицейского с Рублевки" фанаты действительно увидели свадебный пост. Правда, в качестве невесты была незнакомая девушка. Выяснилось, что шоумен закрутил роман с 22-летней Викторией и сделал ей предложение буквально через несколько недель после знакомства. Поговаривали, что и сама Милославская узнала о предательстве жениха из соцсетей. 

Ранее сообщалось, что 23-летняя супруга Петрова принимает поздравления. 

15 августа 2024, 14:30
Стася Милославская. Фото: соцсети/@milostasii
Елизавета Федорова
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