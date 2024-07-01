23-летняя жена Саши Петрова принимает поздравления: "Беременна"

Известный актер Александр Петров женился в прошлом году. Все произошло как в красивом сериале: артист случайно встретил незнакомку и влюбился в нее с первого взгляда. Хватило несколько свиданий, что бы шоумен сделал Виктории предложение. Правда, вся эта история вылилась в скандал из-за того, что на момент встречи с будущей супругой Петров был в отношениях с коллегой Стасей Милославской. Поговаривают, что актриса узнала о свадьбе любимого из социальных сетей.

Сам Александр не комментирует случившееся и всем своим видом показывает, что до прошлого ему дела нет: мол, полностью занят молодой супругой. На днях 35-летняя звезда "Полицейского с Рублевки" поздравил в своем блоге Викторию с днем рождения и прикрепил совместные снимки. Девушке исполнилось 23 года.

На кадрах поклонники увидели, что Петров все же исполнил обещание, данное возлюбленной в день свадьбы, и набил имя жены на груди. Эта татуировка стала первой на теле Саши.





Помимо еле заметного рисунка, фанаты разглядели на фото и другие изменения. Некоторые отметили, что жена артиста на всех фото прикрывает живот, который определенно изменился за почти год брака.

"Она беременна?", "Тоже показалось", "И я увидела", – бросились обсуждать перемены в жизни актера комментаторы.

Ранее сообщалось, что брошенная Петровым Стася Милославская хочет сделать больно Петрову.