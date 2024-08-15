"У меня нет мамы": 12-летняя дочь Киркорова раскрыла семейную тайну

Весной этого года Филипп Киркоров отправил сына и дочь за границу. Дети учатся в частной школе ОАЭ и лишь на каникулы приезжают к звездному родителю. В Дубае Алла-Виктория и Мартин не только привыкают к самостоятельности, но и начали активно пользоваться социальными сетями. Так, дочь поп-короля, как настоящий блогер каждый день постит новые видео. Девочка показывает свои будни и с удовольствием поддерживает контакт с поклонниками.

Недавно, Алла-Виктория решила ответить на совсем каверзные вопросы. 12-летняя наследница артиста рассказала о своем рождении и заявила, что мамы у нее нет.

"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери", – уверенно говорит дочь исполнителя хита "Зайка моя".





Стало быть, Филипп Киркоров не стал утаивать от детей историю их появления на свет и прямо все рассказал. Также по словам девочки, она знает, что отец придумал ей сложное, двойное имя не просто так, а в честь бывшей супруги Аллы Пугачевой. Второй частью своего имени девочка обязана бабушке – маме своего отца Виктории.

Известно, что сейчас Киркоров с детьми отдыхает в Греции. Туда наследники артиста отправились сразу после окончания учебного года. Вместе с отцом они поселились на его роскошной четырехэтажной вилле на Крите. Сам исполнитель отмечает, что в соседях у него часто отдыхают Шарлиз Терон, Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Ранее 28-летняя муза Киркорова намекнула о романе с поп-королем.