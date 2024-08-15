Из роддома сразу на коньки: Авербух вышел на лед с шестидневной дочерью

8 августа семья Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха пополнилась. На свет появилась их первая дочь, которую супруги назвали редким именем Лия. Поклонники переживали, что молодую маму долго не выписывают из роддома, и заподозрили, что во время родов могли произойти осложнения. Однако спустя шесть дней супруг 29-летней звезды "Папиных дочек" забрал жену и наследницу домой.





Для любимой Авербух устроил целое шоу во дворе больницы. Встречать новорожденную Илья приехал с сыном Львом в день его рождения. Когда Лиза появилась на пороге роддома, малыш с цветами побежал к маме, а Авербух в это время кружился на установленной платформе искусственного льда. 50-летний фигурист даже не побоялся взять на руки Лию и сделал с шестидневной малышкой несколько пируэтов. Видя это, Арзамасова не смогла справиться с эмоциями и расплакалась.





"Я и представить не могла, что ты так меня встретишь! Феерично! Невероятно! До неба благодарна за эти потрясающие эмоции!!! Это НАВСЕГДА..." – написала в своем блоге звезда кино и сериалов.

Встретить Лизу с дочкой из больницы приехали родители, а также старший сын Авербуха от первого брака. 20-летний Мартин не скрывает, что рад за отца, который снова стал родителем.

Напомним, актриса и фигурист познакомились на шоу "Ледниковый период". Тогда Лизе было всего 15, и о романе речь не шла. Первые совместные снимки пары появились только в 2020 году, тогда же они поженились.

Ранее сообщалось, что Авербух сделал щедрый подарок любимой женщине, но не Лизе.