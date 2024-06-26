Авербух сделал щедрый подарок любимой женщине: а жена знает?

Совсем скоро в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха станет на одного человека больше. Звездная пара станет родителями во второй раз. Первый сын Лев у фигуриста и актрисы родился в середине 2021 года. В связи со скорым пополнением муж с женой спешно подыскивают новое жилье, ведь вчетвером в небольшой квартире в Москве они уже не уместятся. В своем блоге звезда "Папиных дочек" показывала, что они присмотрели недвижимость в одном из районов мегаполиса.

Помимо недвижимости в столице, Авербух владеет домом в Подмосковье. Несколько лет назад он отстроил коттедж, отделанный экологически чистыми материалами, в который вложил несколько десятков миллионов рублей. Сейчас этот дом стал местом встречи семьи: за город часто наведывается сын фигуриста от предыдущего брака Мартин со своей избранницей, а также мама Лизы.

А вот свекровь 29-летней актрисы предпочитает принимать гостей у себя, нежели ездить в Москву. Авербух поделился, что его родительница проживает в Крыму, и недавно он купил ей там квартиру. Местечко на берегу Черного моря мама тренера присмотрела давно и называет его "местом силы".



"Мама большей частью живет в Крыму, ей там очень нравится", – поделился 50-летний спортсмен.

Ранее Авербух рассказал истинную причину развода с первой супругой.