52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой: срок уже большой

Известная актриса Марина Федункив обрела счастье всего четыре года назад. Она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше ее на 12 лет. Не многие верили, что этот брак искренний и долго продержится. Однако супруги решились на важный шаг и скоро станут родителями.





Мало кто ожидал такого от 52-летней звезды "Реальных пацанов". Да, впрочем, и сама Марина, судя по всему, не была к такому готова. Известно, что предыдущий муж Федункив имел зависимости и часто поднимал на жену руку. Разорвать с ним отношения она смогла только спустя 13 лет брака, и после этого актриса подумывала о приемном ребенке.

О положении Марины ряд СМИ заявил 15 августа. Сообщается, что информация просочилась со съемок нового проекта, ведущей которого стала Федункив. Источник передает, что 52-летняя звезда уже на приличном сроке и не скрывает свой живот. Чувствует себя замечательно, но немного устает на работе.

"Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась", – рассказывает источник.





Продюсеры шоу, в котором снимается Марина, делают все, чтобы будущей маме было комфортно работать. Да и сама актриса старается не рисковать: отказывается от экстремальных испытаний и опасается высоких конструкций, на которые нужно залезать. Так, в одном из эпизодов Федункив должна была сидеть на высоком стоге сена. Специально для нее "трон" старательно укрепляли, чтобы знаменитость случайно не упала, передают коллеги артистки.

Сама Марина, к слову, пока не объявляла о своем положении и новости в прессе не комментировала.

Ранее сообщалось, что Федункив сильно похудела и рассказала о своем состоянии.