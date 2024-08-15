Хотят обобрать российских звезд: вслед за Долиной жертвой мошенников стал известный продюсер

На днях всех потрясла история Ларисы Долиной, которая стала жертвой изощренных действий мошенников. Доверившись незнакомцам, артистка лишилась своей роскошной квартиры в Москве площадью 236 "квадратов". Потери артистки оцениваются в 200 млн рублей.

Вслед за Долиной на мошенников пожаловался и Иосиф Пригожин. Он заявил, что злоумышленники связывались и с ним, и от лица Инны Маликовой и просили одолжить денег. Диалог был настолько реалистичным, что не подозревающий дурного шоумен уже собрался совершить перевод.

"Как-то звонила якобы Инна Маликова и попросила 300 тысяч взаймы. Причем разговаривала со мной по видео в Телеграм!" – поделился муж Валерии.

От потери кровно нажитых Иосифа спасло то, что он решил уточнить у Инны детали перевода и позвонил ей сам. Тогда Маликова и заявила, что ее аккаунт взломали и теперь у всех знакомых просят взаймы.

Пригожин заявил, что с тех пор с опаской относится ко всем звонкам с незнакомого номера. Кроме того, дети часто рассказывают им с Валерией о новых схемах мошенничества, которые появились.

История Ларисы Долиной, у которой в штате всегда есть юрист, показала, насколько изощренными стали мошеннические схемы и как сложно их распознать. Многие звезды после этого поспешили обезопасить свою недвижимость.