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Среда 14 августа

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Звезды ломанулись защищать свои квартиры и виллы после истории Долиной: чтобы не терять миллионы

Звезды ломанулись защищать свои квартиры и виллы после истории Долиной: чтобы не терять миллионы

Народная артистка лишилась недвижимости.

Известная российская певица Лариса Долина лишилась роскошной пятикомнатной квартиры из-за мошенников. Сберечь имущество не помог даже тот факт, что в штате артистки всегда есть юрист. Как так произошло, что певица доверилась преступникам, не проверив все документы, неизвестно. Однако из этого можно сделать вывод, что злоумышленники стали настолько убедительными, что сложно заподозрить неладное.

Известно, что в общей сложности Лариса Александровна потеряла порядка 200 миллионов рублей. Эта история настолько потрясла россиян, что другие звезды тоже запереживали за свои квартиры и виллы и ломанулись их защищать. Так, Прохор Шаляпин уже сходил в МФЦ и сделал запрет на любые действия с недвижимостью без своего присутствия.

"В связи с событиями, которые происходят, решил поставить запрет на продажу своей недвижимости без личного участия. Потому что уже слышу много историй: и коллеги-артисты, и просто люди. Очень изощренные мошеннические действия сейчас разработаны. Поэтому сходите в МФЦ, не поленитесь. Услуга бесплатная", – призывает исполнитель.

Прохор Шаляпин. Фото: соцсети/@shalyapin_official

К слову, совсем недавно стало известно, что Шаляпину досталась в наследство половина квартиры в Сочи. Ее оставила бабушка приятеля Прохора. Роскошные апартаменты площадью 400 кв. метров друзья продавать не стали и сдают в аренду.

Ранее сообщалось, что развлекавшийся в бане с Волочковой Шаляпин оказался не готов к ее беременности. 

14 августа 2024, 18:00
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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