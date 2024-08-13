"Наполнена любовью": в Сети обсуждают нового избранника певицы Алсу

Совсем скоро певица Алсу снова станет свободной женщиной спустя 18 лет семейной жизни. В конце августа суд должен развести артистку с Яном Абрамовым. По слухам, причиной разлада в семье стали похождения бизнесмена, которые косвенно подтвердила и сама звезда. Несмотря на то что многие в этой ситуации жалеют Алсу, она настроена решительно и не дает супругу возможности оставить ее ни с чем после развода. Исполнительница отказалась от предложенных Абрамовым 2,5 млрд рублей и подала в суд на раздел совместно нажитого имущества, вероятно, надеясь получить гораздо больше.

Бизнесмен, впрочем, расставаться со своими миллиардами не намерен и делает все, чтобы оттянуть этот процесс. Вероятно, Ян опасается, что богатствами, которые достанутся бывшей жене, будет распоряжаться ее новый избранник, которого уже открыто обсуждают в Сети. Так, таролог Ольга Черепанова заявила, что после развода певица снова выйдет замуж за чувственного мужчину.

"С новым избранником не исключены и дети. Наполненная любовью певица будет радовать нас своим творчеством, будет много вдохновения для новых музыкальных шедевров", – поделилась предсказанием эксперт.





Впрочем, развод Алсу рискует затянуться на долгое время. Ни один из супругов не готов идти на уступки и не хочет упускать ни копейки из своих миллиардов. Похожая ситуация была во время расторжения брака Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Тогда процесс по дележке имущества длился три года.

Впрочем, комик дожидаться окончания всех судов не стал и снова женился. Избранницей Евгения Вагановича стала 30-летняя на тот момент Татьяна Брухунова, которая совсем недавно раскрыла, сколько на самом деле она встречалась с сатириком, пока тот был женат.