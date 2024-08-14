Зарабатывает неприлично мало: лишившаяся 200 миллионов Долина годами будет отбивать потерянное

На днях в Сети появилась информация о том, что народная артистка России Лариса Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Москве. Мошенники, представившись спецслужбами, убедили певицу продать жилплощадь и перевести деньги на "безопасный" счет. Сделка была проведена быстро, и, по некоторым подсчетам, артистка лишилась 200 миллионов рублей. Теперь в ее квартиру пытаются попасть люди, которые называют себя "новыми владельцами". Этим вопросом уже занимаются правоохранители и возбуждено уголовное дело.

Между тем выяснилось, что Долина зарабатывает неприлично мало по сравнению со своими коллегами. Например, молодой SHAMAN, который всего два года как получил широкую популярность, зарабатывает от 7 до 10 миллионов рублей. Как, впрочем, и Филипп Киркоров с Олегом Газмановым. А вот Ларисе Александровне за концерт платят всего от 1 до 3 миллионов рублей.

"Вот, например, ее последний контракт: за фестиваль в Челябинске в июле Долиной заплатили 2,8 млн рублей", – передает источник.

Пока неизвестно, как будут развиваться события и вернут ли Долиной ее квартиру. Однако, чтобы отбить деньги, которые умыкнули преступники, ей нужно провести более 65 концертов при условии, что за каждый заплатят по максимуму – 3 миллиона.

Напомним, о том, что Лариса Александровна попалась на уловку мошенников, стало известно 13 августа. Преступники действовали по старой проверенной схеме: заявили, что хотят уберечь от "злоумышленников" и посоветовали положить миллионы на "безопасный" счет. Часть Долина перевела через банк, а другую часть отдала наличными.

Ранее мошенники взяли кредит на 50 миллионов рублей под залог дачи Ларисы Долиной.