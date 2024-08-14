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Среда 14 августа

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Уже поселила в своей квартире: Бородина решилась на новый этап в отношениях с Сердюковым

Уже поселила в своей квартире: Бородина решилась на новый этап в отношениях с Сердюковым

Несколько дней назад Ксения официально представила своего возлюбленного.

Новые отношения Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым развиваются стремительно. Всего несколько месяцев назад у пары завязался роман, а теперь, судя по последним видео в блоге телеведущей, он уже живет в ее квартире. На кадрах, которыми поделилась Ксения, ее новый бойфренд пришел с мальчишника, принялся мыть посуду и делиться впечатлениями от проведенного с друзьями вечера. 

"Было классно. Я не пил. Не знаю, кто сейчас чем занимается, но я дома. Мама, чтобы не ругалась", – заявил блогер. 

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети/@borodylia

Известно, что недавно Бородина отдыхала в Турции с Сердюковым и своими двумя дочерьми – 15-летней Марусей и 8-летней Теоной. Судя по всему, там она и познакомила наследниц с новым бойфрендом. 

Напомним, Ксения дважды была замужем, но оба раза неудачно. Первый супруг, Юрий Будагов, был недоволен, что Бородина постоянно пропадает на работе, а не занимается семьей. Вторым избранником телеведущей стал Курбан Омаров, который изменял ей. После развода обе дочери живут с мамой. 

Разрыв с последним мужем Бородина переживала тяжело и после предательства заявила, что не будет выставлять напоказ свою личную жизнь. Однако с появлением Сердюкова поступилась своими принципами и заявила, что, как и любой человек, может менять решения в зависимости от обстоятельств. 

Ранее сообщалось, что бывшая теща нового бойфренда Бородиной выдала горькую правду о Сердюкове.

14 августа 2024, 16:30
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети/@borodylia
Елизавета Федорова
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