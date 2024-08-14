Прилетевшая в Европу Орбакайте не решается навестить затравленную Пугачеву: боится навлечь гнев?

Кристина Орбакайте с семьей путешествует по странам Европы. Сейчас артистка с мужем и дочерью наслаждаются природой, культурой и кухней Греции. Однако к матери, которую исполнительница хита "Пьяная вишня" не видела уже достаточно давно, она не спешит, хоть находится совсем недалеко. Алла Пугачева последние месяцы живет в Латвии, спасаясь от жаркого климата Кипра.

Впрочем, Орбакайте всем своим видом показывает, что 75-летнюю маму не забывает. Под очередным фото с отпуска звезда выложила строки из песни Примадонны.

"А Земля, деревья и небо и наши лица лишь отражение в воде…" – написала артистка под эффектным снимком, на котором позирует с бокалом вина.





Подписчики Кристины поспешили осыпать ее комплиментами и отметили, что дочь Пугачевой отлично выглядит для своего возраста. Впрочем, были и те, кто упрекнул Орбакайте в том, что она не спешит проведать мать. Некоторые считают, что бывшая супруга Владимира Преснякова-младшего специально держится подальше от родительницы и скандалов, которые постоянно ее окружают.

Как известно, в начале этого года неосторожные слова Аллы Борисовны уже поломали карьеру Кристины на Родине. После того, как Примадонна заявила, что "нормальные люди в Россию не возвращаются", у Орбакайте сорвался большой тур по городам РФ, на котором она надеялась заработать. С тех пор артистка в стране не показывается.

А вот Пугачева, напротив, судя по слухам, собирается в Россию вместе с детьми. Поговаривали, что она выступит с сольным концертом, однако муж Аллы Борисовны опроверг эту информацию. По еще одной версии звезда планирует заняться какими-то документами и похлопотать, чтобы с супруга сняли статус иноагента.

Ранее сообщалось, что Пугачева выдвинула требования арендаторам своей дачи.