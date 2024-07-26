Горю Ларисы Долиной сочувствует вся страна: артистка оказалась в незавидной ситуации

Подмосковная дача известной певицы Ларисы Долиной оказалась в лапах мошенников. Злоумышленники оформили кредит на сумму 50 миллионов рублей и заложили недвижимость артистки. Недавно жилплощадь в поселке Протасовка появилась в реестре частных кредиторов.

Представители Долиной уверяют, что сама артистка не обращалась за займом – в этом просто нет необходимости. Однако, в последние несколько недель певице настойчиво названивают из различных микрокредитных организаций. Оказалось, что афера, которую провернули мошенники, была спланирована заранее.

Выяснилось, что дельцы хорошо подготовились и даже придумали убедительную историю, которую и рассказали оператору, выдавшему кредит. От имени Долиной они просили деньги на проведение концерта, который состоится осенью следующего года.

Представитель певицы Сергей Пудовкин заявляет, что Лариса Александровна действительно выступит в сентябре в Кремле, а после этого отправится в тур по городам России, охватив порядка 70 разных населенных пунктов. Между тем, выступление было спланировано давно, и в дополнительном финансировании не нуждается, отмечает продюсер.

Источник сообщает, что, вероятно, сотрудников кредитной организации обманули с помощью искусственного интеллекта. Сообщается, что видео, на котором лже-Долина просит деньги, сгенерировано с помощью нейросети, либо перед камерой был хорошо загримированный человек. Кроме того, аферу провернул кто-то из близкого окружения Долиной, по словам источника, уже известно, кто именно это был.

Ранее сообщалось, что Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве.