Счастливая Бузова показала кольцо на безымянном пальце: "Любовь правит миром"

Совсем недавно Ольга Бузова впервые поделилась фото со своим бойфрендом. На снимке мужчина, лицо которого певица скрыла, нежно обнимал ее и прижимался. А накануне звезда показывала роскошный букет и случайно засветила имя отправителя. Им оказался некий Дмитрий, который признавался теледиве в любви.





Теперь же ведущая шоу "Сокровища императора" появилась с кольцом на безымянном пальце. Она выложила в своем блоге фото с велопрогулки. На одном из них она засветила роскошное украшение. Никаких официальных заявлений артистка пока не делала, однако, судя по всему, жизнь Оли скоро круто изменится.





Особо внимательные поклонники уже поспешили поздравить Бузову с грядущими переменами. Они надеются, что второй брак будет более удачным, несмотря на то, что нового бойфренда, судя по всему, зовут, как и первого мужа.

"Как мы рады за вас! Любовь правит миром!" – написали комментаторы.

В этом году Ольга уже намекала на скорую свадьбу и даже интересовалась у астрологов, в какую дату лучше всего провести торжество. Предыдущий брак Бузовой с Дмитрием Тарасовым оказался не самым удачным. Вероятно, в этот раз певица хочет подстраховаться со всех сторон. Сама экс-ведущая "Дома-2" рассказывала, что ее вторая свадьба будет менее помпезной и пройдет за границей в интимной обстановке.

Ранее Бузова нежно поцеловала своего бывшего, который ходил по ее гримерке в одном халате.