Прилюдно обласкал и поцеловал в шею: известная певица рассказала об отношениях с женатым SHAMAN

Недавно известный исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) совершил неожиданный поступок на глазах у огромного количества зрителей. Певец подошел сзади к MIA BOYKA, которая давала интервью на ковровой дорожке премии "Муз-ТВ" и страстно поцеловал ее в шею. Тогда это вызвало широкие общественные обсуждения, ведь поцелуй совсем не выглядел дружеским.





Обострило ситуацию и то, что в момент страстного порыва Дронова MIA рассказывала про подаренное ей дорогое кольцо с бриллиантами. Когда в кадре появился SHAMAN и чмокнул певицу, она заявила, чтобы журналисты спросили у патриота, откуда у нее это кольцо.

"Вот у него и спросите", – посмеялась 27-летняя артистка.

А ведь совсем недавно артистка прямо со сцены признавалась, что у нее был роман с женатым мужчиной, который уже завершился и принес ей много боли. Поклонники сложили два плюс два и пришли к выводу, что SHAMAN и MIA BOYKA – не просто друзья и коллеги.

Внести ясность взялась сама исполнительница хита "Навигатор". MIA пришла в студию шоу "Утро на ТНТ" и объяснила, что поцелуй Ярослава и для нее был неожиданностью. Более того, они никогда не контактировали до этого.

"Вот там впервые в жизни мы так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я пару раз обмолвилась, что он круто поет, талантливый, харизматичный артист, и вот, видимо..." – внесла ясность исполнительница.

Напомним, SHAMAN в браке уже семь лет. В 2017 году супругой музыканта, который еще не имел такой популярности, стала Елена Мартынова. Дронов редко рассказывает о личной жизни, однако известно, что у него есть дочь от первого брака, которая живет с матерью. Отцом Ярослав стал достаточно рано – в 23 года. Сейчас он крайне редко видится с Варварой, но помогает ей материально.

Ранее пользователи Сети обвинили SHAMAN в плагиате после премьеры нового клипа.