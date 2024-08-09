Ходил по Олиной гримерке в одном халате: Бузова нежно поцеловала своего бывшего

Четыре года назад Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов активно подогревали слухи о своем романе. Некоторые даже поговаривали, что телеведущая готовится выйти замуж за комика, однако дальше сплетен дело не дошло. Тогда же артисты договорились, что обязательно поженятся, если со временем не смогут найти себе достойную пару. Прошло уже несколько лет, а Оля все еще не встретила свою любовь, впрочем, как и Тимур.

А накануне Батрутдинов и Бузова увиделись в гримерке певицы. Причем комик зашел к ней в одном только халате. Экс-ведущая "Дома-2" была так рада видеть своего бывшего, что при встрече бросилась с поцелуями.

"Боже, кто ко мне пришел! Ты мой хороший!" – нежно приобнимая артиста, заявила исполнительница хита "Мало половин".





Известно, что сейчас Батрутдинов и Бузова снимаются в новом проекте, который пока держат в секрете. Некоторые поклонники надеются, что совместная работа поможет бывшим возлюбленным воссоединиться. Ведь Тимура многие считают лучшим из всех парней Ольги.

Между тем сама артистка получает букеты далеко не от Батрутдинова. В своем блоге она похвасталась роскошными цветами и случайно засветила имя того, кто отправил ей этот подарок. Это имя не ожидал увидеть никто.