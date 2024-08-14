Погас: вид появившегося на публике вдовца Заворотнюк заставляет плакать

Анастасию Заворотнюк похоронили больше двух месяцев назад. До сих пор семья держит траур, однако жизнь продолжается. Мама и старшая дочь актрисы после прощания со звездой "Моей прекрасной няни" отправились в путешествие по России. А вот вдовец Петр Чернышев, судя по всему, до сих пор не может прийти в себя от утраты.

Фигурист впервые после кончины Заворотнюк появился в обществе. Петр посетил шоу Татьяны Навки "Вечера на Хуторе" и даже дал короткое интервью. На кадрах в похудевшем мужчине сложно узнать красавца-фигуриста Чернышева.

"Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна (Навка. – Прим.ред.) заболела, попросила меня помочь", – рассказал спортсмен.





Известно, что супруга Дмитрия Пескова помогала Чернышеву, пока тот заботился о тяжелобольной жене. У Петра всегда было место в шоу Татьяны, что позволило мужу актрисы зарабатывать в этот нелегкий период. После смерти Заворотнюк стало известно, что днем фигурист был рядом с Анастасией, а ночами репетировал на льду.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась от рака головного мозга. На протяжении пяти лет актриса пыталась бороться с коварным недугом, однако он оказался сильнее. Известно, что семья делала все, чтобы продлить жизнь звезды: возили на лечение к лучшим врачам России и за границу, оплачивали передовые методы лечения. На протяжении всего времени супруга Чернышева не показывалась в обществе, надеясь, что публика запомнит ее красавицей.

Ранее сообщалось, что Чернышев начал судиться за недвижимость Заворотнюк спустя два месяца после смерти жены.