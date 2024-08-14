Погас: вид появившегося на публике вдовца Заворотнюк заставляет плакать

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехойАгата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой Арзамасова и Авербух назвали дочь редким библейским именем: родилась в счастливый деньАрзамасова и Авербух назвали дочь редким библейским именем: родилась в счастливый день В Сети обсуждают свадьбу Харламова и Ковальчук: дочь от Асмус решил не приглашатьВ Сети обсуждают свадьбу Харламова и Ковальчук: дочь от Асмус решил не приглашать

Лента новостей

Среда 14 августа

11:30Счастливая Бузова показала кольцо на безымянном пальце: "Любовь правит миром" 10:30Прилюдно обласкал и поцеловал в шею: известная певица рассказала об отношениях с женатым SHAMAN 09:10Рулет из лаваша с крабовыми палочками: рецепт аппетитной закуски с описанием ингредиентов и пошаговых действий 08:45Погас: вид появившегося на публике вдовца Заворотнюк заставляет плакать 04:00Пять эффективных упражнений от отеков и морщин: делайте каждый день и вы удивитесь результату 01:00Он без ума от вас: пять фраз, которые выдают влюбленного мужчину 23:32Как приготовить варенье из кабачков: простой и вкусный рецепт 22:28Синий маникюр 2024 года: Идеи дизайна и модные оттенки 22:00Сделано заявление о преступлении Борисовой: В таких случаях подключаются органы опеки 20:05Женская мода на осень 2024 года: обзор основных трендов, актуальных расцветок и предметов гардероба 20:01Певица Слава сравнила себя с Зыкиной 18:00Живущий в Дубае 16-летний Леон Кемстач заговорил об отцовстве: думает, как воспитать сына 16:30Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили 14:28Мошенники оставили Долину без пятикомнатной квартиры в Москве: певица лишилась огромных денег 13:30Теща нового бойфренда Бородиной выдала горькую правду о зяте: "Оскорблял и унижал меня" 11:30"Наполнена любовью": в Сети обсуждают нового избранника певицы Алсу 10:30Стало известно, какой гонорар получила оскандалившаяся на концерте Семенович: огромные деньги 08:53Обидное прозвище и никакой нежности: в Сеть попала странная переписка Бородиной и ее бойфренда 05:02Благоприятные дни для свадьбы в октябре 2024 года 04:00Рейтинг самых сильных знаков зодиака: добиваются всего и ничего не боятся 01:00Постаревшая Кейт и обросший Уильям: принц и принцесса Уэльские выступили с важным обращением 23:23Магнитные бури в октябре 2024 года 20:47Гороскоп для женщины Рыбы на октябрь 2024 года 20:00Ксению Собчак втянули в разборки многомиллионным иском 18:00Волочкова раскрыла компромат на бывшего работодателя и гневно выругалась: "Беспредел" 16:30Молодая жена Омарова рассказала, почему муж Бородиной выбрал ее: "Я просто была рядом" 14:30Вымолившей прощение у россиян Лолите снова пригрозили "отменой": "И опять выходит в неглиже" 13:30SHAMAN отказал Волочковой и выбрал иностранку: вот на кого "положил глаз" певец 11:30Все сделала специально? Раструбившая о своем разводе Алсу извлекла выгоду из измен мужа 10:30Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова? 08:33В Сети появился снимок Бузовой с новым бойфрендом: поклонникам уже известно имя мужчины 04:005 советов по уходу за кожей 01:00Как массаж помогает улучшить осанку 23:29Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Водолей 20:20Прически в школу для девочек 2024-2025: тренды и простые идеи 18:00Три знака зодиака, которые всех бесят: вот кто главные душнилы 15:43Лечебные свойства травы зверобоя: природное средство для здоровья и долголетия 12:00Муж общается с бывшей, что делать? 09:00Что такое эмпатия и как ее развивать 06:00Не нужно терпеть боль при сексе: вот о чем может говорить этот симптом 06:00Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера 00:00Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного 20:16Школьная форма для мальчиков в 2024 году: современные тренды 18:00Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной 16:12Лишай у человека: эффективные методы лечения 12:00ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя 09:00Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона 07:38Гороскоп для женщины Козерог на октябрь 2024 года 06:00"Влажные" фантазии? Вот к чему снится секс девушке или женщине 04:00Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак
1370
800
true

Погас: вид появившегося на публике вдовца Заворотнюк заставляет плакать

Погас: вид появившегося на публике вдовца Заворотнюк заставляет плакать

Петр Чернышев впервые после смерти жены появился на публике.

Анастасию Заворотнюк похоронили больше двух месяцев назад. До сих пор семья держит траур, однако жизнь продолжается. Мама и старшая дочь актрисы после прощания со звездой "Моей прекрасной няни" отправились в путешествие по России. А вот вдовец Петр Чернышев, судя по всему, до сих пор не может прийти в себя от утраты. 

Фигурист впервые после кончины Заворотнюк появился в обществе. Петр посетил шоу Татьяны Навки "Вечера на Хуторе" и даже дал короткое интервью. На кадрах в похудевшем мужчине сложно узнать красавца-фигуриста Чернышева. 

"Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна (Навка. – Прим.ред.) заболела, попросила меня помочь", – рассказал спортсмен. 

Петр Чернышев. Фото: соцсети/@tuluptut

Известно, что супруга Дмитрия Пескова помогала Чернышеву, пока тот заботился о тяжелобольной жене. У Петра всегда было место в шоу Татьяны, что позволило мужу актрисы зарабатывать в этот нелегкий период. После смерти Заворотнюк стало известно, что днем фигурист был рядом с Анастасией, а ночами репетировал на льду. 

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась от рака головного мозга. На протяжении пяти лет актриса пыталась бороться с коварным недугом, однако он оказался сильнее. Известно, что семья делала все, чтобы продлить жизнь звезды: возили на лечение к лучшим врачам России и за границу, оплачивали передовые методы лечения. На протяжении всего времени супруга Чернышева не показывалась в обществе, надеясь, что публика запомнит ее красавицей. 

Ранее сообщалось, что Чернышев начал судиться за недвижимость Заворотнюк спустя два месяца после смерти жены. 

14 августа 2024, 08:45
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: соцсети/@a_zavorotnyuk
РИА Новости Спорт✓ Надежный источник

Счастливая Бузова показала кольцо на безымянном пальце: "Любовь правит миром"

Счастливая Бузова показала кольцо на безымянном пальце: "Любовь правит миром"
Вероятно, семейное положение артистки скоро изменится.

Прилюдно обласкал и поцеловал в шею: известная певица рассказала об отношениях с женатым SHAMAN

Прилюдно обласкал и поцеловал в шею: известная певица рассказала об отношениях с женатым SHAMAN
Артистка объяснила, что заставило певца выразить чувства таким образом.

Сделано заявление о преступлении Борисовой: В таких случаях подключаются органы опеки

Сделано заявление о преступлении Борисовой: В таких случаях подключаются органы опеки
Телезвезда Дана Борисова подвергла опасности дочь.

Певица Слава сравнила себя с Зыкиной

Певица Слава сравнила себя с Зыкиной
Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, увидела в себе великую артистку.

Живущий в Дубае 16-летний Леон Кемстач заговорил об отцовстве: думает, как воспитать сына

Живущий в Дубае 16-летний Леон Кемстач заговорил об отцовстве: думает, как воспитать сына
Звезда "Слова пацана" рассказал, каким отцом он станет.

Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили

Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили
Алена пожаловалась на экс-бойфренда в своем блоге.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева