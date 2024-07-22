Позорный плагиат: SHAMAN нагло скопировал свой новый клип у популярного исполнителя

Популярный певец-патриот Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новую песню "Душа на распашку". Композицию, которую артист нескромно назвал "самой громкой премьерой этого лета", он презентовал у стен посольства США в Москве, что стало неким ответом на блокировку его YouTube-канала.

"Мы им показали, что нас не отменить!" – гордо заявил артист в своем блоге.

Однако новинка от Дронова пришлась по душе не всем. И дело здесь не только в том, что клип снят в совершенно непривычном для SHAMAN формате. Многие увидели в ролике плагиат. Подписчики певца отметили, что очень похожий ролик есть у Егора Крида, который он выпустил еще пять лет назад. Клип на песню "Сердцеедка" набрал 197 миллионов просмотров на YouTube.

"Почему никто не пишет, что у Шамана такой же почти клип, как у Егора Крида "Сердцеедка"?", "Как посмотрела это видео, сразу вспомнила клип Крида. Мне кажется, что это совсем не его (SHAMAN. – Прим. ред.) стиль, и копировать не стоит, от этого впечатление портится", – высказались комментаторы.





В своем новом клипе Дронов предстает в образе простого русского парня. Он с друзьями приезжает в глухую деревню, кокетничает с девушками, угощается парным молоком и веселит прохожих. Похожие действия разворачиваются и в клипе Крида пятилетней давности.





Кроме того, в видео обоих исполнителей есть любовная линия, где главный герой очаровывается местной дояркой. Правда, у SHAMAN гораздо проще получается окрутить деревенскую прелестницу, нежели у Егора.

Ранее сообщалось, что SHAMAN придумал новый способ заработка и теперь будет предлагать поклонникам трусы.