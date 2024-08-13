Постаревшая Кейт и обросший Уильям: принц и принцесса Уэльские выступили с важным обращением

Накануне во Франции состоялось закрытие Олимпийских игр, которые в этом году разразились страшным скандалом. Кейт Миддлтон, которая мечтала посетить церемонию, приехать на мероприятие не смогла. Вместо этого она с принцем Уильямом записала видеообращение, в котором супруги поздравили команду Великобритании.

"Каждый спортсмен продемонстрировал огромную самоотдачу, сердце и страсть. Вы заставили нас всех так гордиться!" – высказались принц и принцесса Уэльская.

Поклонники отмечают, что на видео супруги выглядят как минимум необычно. Наследник британского престола появился с щетиной, чего раньше себе не позволял. А вот Кейт заметно постарела, хоть и выглядит уже здоровой, рассуждают пользователи Сети. Примечательно и то, что Миддлтон была одета в тельняшку, в которой весной сообщила о своей болезни. Известно, что супруги сейчас отдыхают за городом, но где именно, не сообщается.





Напомним, принцесса Уэльская страдает от онкологии, и до сих пор неизвестно, какой именно вид рака обнаружили у королевской особы. Многие склоняются к версии, что это опухоль прямой кишки. Сейчас жена Уильяма проходит курс химиотерапии и постепенно восстанавливается. Впрочем, никаких подробностей о состоянии ее здоровья до сих пор нет.

Ранее онкобольная Кейт Миддлтон сделала заявление с тяжелым сердцем. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".