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Понедельник 12 августа

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Постаревшая Кейт и обросший Уильям: принц и принцесса Уэльские выступили с важным обращением

Постаревшая Кейт и обросший Уильям: принц и принцесса Уэльские выступили с важным обращением

Муж с женой потрясли своим видом поклонников.

Накануне во Франции состоялось закрытие Олимпийских игр, которые в этом году разразились страшным скандалом. Кейт Миддлтон, которая мечтала посетить церемонию, приехать на мероприятие не смогла. Вместо этого она с принцем Уильямом записала видеообращение, в котором супруги поздравили команду Великобритании. 

"Каждый спортсмен продемонстрировал огромную самоотдачу, сердце и страсть. Вы заставили нас всех так гордиться!" – высказались принц и принцесса Уэльская. 

Поклонники отмечают, что на видео супруги выглядят как минимум необычно. Наследник британского престола появился с щетиной, чего раньше себе не позволял. А вот Кейт заметно постарела, хоть и выглядит уже здоровой, рассуждают пользователи Сети. Примечательно и то, что Миддлтон была одета в тельняшку, в которой весной сообщила о своей болезни. Известно, что супруги сейчас отдыхают за городом, но где именно, не сообщается.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: соцсети/@princeandprincessofwales

Напомним, принцесса Уэльская страдает от онкологии, и до сих пор неизвестно, какой именно вид рака обнаружили у королевской особы. Многие склоняются к версии, что это опухоль прямой кишки. Сейчас жена Уильяма проходит курс химиотерапии и постепенно восстанавливается. Впрочем, никаких подробностей о состоянии ее здоровья до сих пор нет. 

Ранее онкобольная Кейт Миддлтон сделала заявление с тяжелым сердцем. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

13 августа 2024, 01:00
Кейт Миддлтон. Фото: скриншот YouTube /@TheRoyalFamilyChannel
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