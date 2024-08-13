Обидное прозвище и никакой нежности: в Сеть попала странная переписка Бородиной и ее бойфренда

После скандального развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина дала публичное обещание не рассказывать о личной жизни. Однако о своих словах она забыла, повстречав блогера Николая Сердюкова. Теледива с головой ушла в новые отношения и теперь делится нежными видео и фото со своим избранником.

А на днях Ксения показала отрывок своей переписки с любимым мужчиной. Вопреки ожиданиям увидеть в личном чате много романтики и эмоций, сообщения оказались "сухими", да еще и странное прозвище, которое Сердюков дал Бородиной, смутило многих поклонников.

"Ты как картошка, добралась до своих?", "Картошка, вы в аквапарке?", "Картошка моя, ну как все прошло?", "Картошка, я скоро буду", – обращается блогер к своей возлюбленной.





Сама Бородина только отшутилась и написала, что надеялась увидеть в этих сообщениях "кошка", а не "картошка". Впрочем, возлюбленный телеведущей, судя по всему, не намерен менять прозвище 41-летней подруге.

Напомним, звезда встречается с Николаем уже несколько месяцев. Их роман начался на съемках шоу "Последний герой. Русский сезон", однако знакомы они были и ранее. Дело в том, что Сердюков – бывший муж блогерши Алины Акиловой, которую Бородина одно время называла даже близкой подругой. Однако, как только Ксения начала публиковать снимки с 36-летним бойфрендом, девушка от нее отписалась, как, впрочем, и Ксения от Алины.

Ранее стало известно, что новый возлюбленный Бородиной зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет собственного жилья.