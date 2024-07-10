Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу"

Сейчас Кейт Миддлтон переживает непростые времена. Еще зимой у нее диагностировали онкологию, с которой сейчас жена принца Уильяма пытается справиться. Она отложила все свои королевские обязанности и полностью посвятила себя лечению. Чем, к слову, жутко перепугала поклонников. Многие, оставшись без новостей и подробностей о жизни любимицы народа, очень переживают за ее состояние.

Впрочем, вероятно, Кейт уже идет на поправку, ведь совсем недавно она впервые вышла в свет. Миддлтон появилась на балконе Букингемского дворца в честь дня рождения короля Британии Карла III. Кроме того, возвращаться она начинает и в социальные сети. Недавно в блоге она прокомментировала завершение карьеры популярного теннисиста Энди Маррея.

"Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Вы должны гордиться собой, Энди Маррей. От имени всех нас спасибо вам", – высказалась она о "первой ракетке мира".

Известно, что теннисист попрощался со спортом из-за проблем со здоровьем. Еще пять лет назад он получил травму, которая напоминает ему о себе по сей день. Кому, как не Кейт, знать, что здоровье может нарушить планы. Ведь именно из-за этого принцесса все еще не может полноценно вернуться к своим королевским обязанностям и неизвестно, когда снова выйдет в свет.

Ранее сообщалось, что у Кейт Миддлтон "полетели" легкие и кишечник.