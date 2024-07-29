Восхищенная открытием Олимпиады в Париже Собчак получила по заслугам: "Мне понравилось"

В минувшую пятницу во Франции прошло открытие Олимпийских игр-2024, которое вызвало бурю негодования не только у россиян, но и у граждан других стран. Церемония длилась почти пять часов и включала в себя несколько действ. Одной из них была пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Именно эта сцена и возмутила некоторых из-за того, что в ней участвовали и женщины с растительностью на лице, и мужчины в дамской одежде, и другие представители меньшинств. (Редакция женского журнала "Клео.ру" осуждает подобное).

Произошедшее уже осудил Илон Маск. Он заявил, что это было крайне неуважительно по отношению к христианам. Его мнение также поддержали многие другие известные личности. А вот российская телеведущая Лера Кудрявцева решила спросить мнение у поклонников в блоге. Высказалась среди прочих и Ксения Собчак, которая восхитилась открытием Олимпиады в Париже – 2024.

"Лер, мне очень понравилось", – отметила журналистка на страничке Кудрявцевой.

Заявление Собчак, впрочем, не всем пришлось по душе, и ее раскритиковали. Некоторые отметили, что и не сомневались в том, что Ксения отреагирует по-другому. А кто-то даже сравнил скандальную сценку со свадьбой журналистки.

"Было бы странно, если бы не понравилось", "Очень на вашу свадьбу похоже. Смысла в свадьбе не было. Все закралось крышкой гроба, и открытие Олимпиады сулит закрытие Запада и всего, что раньше было прекрасно, как Мадонна с младенцем!" – набросились на экс-ведущую "Дома-2" комментаторы.





После критики в свой адрес Собчак поспешила оправдаться. Мол, это был сарказм и не более того. А свое настоящее мнение высказала в своем блоге, уверяет Ксения.

"Просто была уверена, что все читали мои посты в тг (Telegram. – Прим. ред.) о Олимпиаде вовремя! Если нет – советую!!!!" – упрекнула хейтеров в ответ теледива.

Стоит отметить, что Собчак действительно высказалась о мероприятии в своем блоге. Она назвала открытие Олимпиады в Париже "чудовищным".

Ранее сообщалось, что решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети.