Певица Слава сравнила себя с Зыкиной

Не важно, отпуск ли или работа – певица Слава остается на связи со своими подписчиками в популярной социальной сети. Едва ли не каждый день артистка публикует с десяток кадров, благодаря которым поклонники в курсе ее перемещений. Нередко исполнительница хита "Одиночество" выступает на частных мероприятиях, о чем также рассказывает поклонникам.

Но отдельное внимание в своем блоге Слава уделяет образам для того или иного концерта. Например, на недавнем фото Анастасия Сланевская продемонстрировала стильный образ в платье, украшенном множеством блесток, яркое и крупное украшение на пальце, а также аккуратную укладку и броский макияж.





В подписи к фотографии Слава написала: "Сегодня очень жарко. Стиль Зыкина". Очевидно, из-за внешнего вида 44-летняя певица сравнила себя с народной артисткой СССР Людмилой Георгиевной Зыкиной. Скорее всего, этим замечанием исполнительница хотела подчеркнуть утонченность своего образа.

Ранее певица Слава похвасталась покупкой недвижимости. Артистка приобрела четырехкомнатную квартиру в Пресненском районе столицы почти за 120 миллионов рублей. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".