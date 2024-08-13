Живущий в Дубае 16-летний Леон Кемстач заговорил об отцовстве: думает, как воспитать сына

Имя Леон Кемстач стало широко известно после успеха сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". 16-летний актер сыграл в проекте Жоры Крыжовникова одну из главных ролей и тут же обзавелся толпой фанаток, которых интересует только одно – есть ли у парня любимая. Однако, несмотря на возраст, Леона совсем не интересуют романы с поклонницами. Восходящая звезда мечтает о крепкой семье и рассуждает об отцовстве.

Кемстач заявил, что не будет баловать своих детей и станет строгим отцом. Поощрять нужно только за заслуги и не задаривать подарками. В противном случае дети вырастают несамостоятельными, инфантильными детьми, считает парень.

"Своих детей я воспитаю так: не буду сильно их баловать, а только за дело. То есть, если принесет сын результат – пятерку или грамоту – что-то можно дать", – рассуждает подросток.

В отличие от сверстников, которые стремятся поскорее закрутить роман и погрузиться в любовный омут, Леон рассуждает иначе. Чтобы начать встречаться с девушкой, ему нужно время и хорошо узнать человека. Только спустя несколько месяцев он готов сблизиться с девушкой.

До этого Леон признавался, что после выхода нашумевшего сериала, в котором он сыграл Андрея по прозвищу "Пальто", его популярность доставляет только неудобства. Поклонники часто не дают ему прохода и нарушают личные границы. Поэтому юный актер гораздо комфортнее чувствует себя в Дубае, где живет уже долгое время.

Ранее автор "Слова пацана" Гарев сделал заявление о втором сезоне сериала.