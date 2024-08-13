Сделано заявление о преступлении Борисовой: В таких случаях подключаются органы опеки

Дана Борисова не стала скрывать, что ее 16-летняя дочь Полина похудела на несколько килограммов благодаря препарату для диабетиков. Телезвезда делала уколы не только наследнице, но и себе. Правда, это ударило по здоровью 48-летней знаменитости. Она стала регулярно терять сознание, появились серьезные проблемы со зрением.

Дану Борисову отругал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По словам специалиста, звезда шоу "Армейский магазин" подвергла опасности не только себя, но и дочь. Дескать, в данном случае речь идет об умышленном причинении вреда здоровью ребенка. Такие деяния расцениваются как преступление, заявил эксперт.

Кроме того, Кондрахин, говоря о неумелых действиях матери в отношении ребенка, отметил: "В таких случаях обычно подключаются попечительская служба по охране ребенка". То есть телезвезда рискует оказаться один на один с представителями органов опеки.

Ранее Дана Борисова объяснилась перед публикой из-за шрамов на шее. По словам знаменитости, в ее случае недавно имели место лифтинговые нити. Она не стала стесняться перенесенной процедуры, поэтому отказалась маскировать участки кожи.