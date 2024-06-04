Слава купила квартиру в Москве за баснословную сумму: Просто мечта

44-летняя певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, отмечает приобретение просторной квартиры. Артистка опубликовала в популярной социальной сети кадры, сделанные в одном из элитных жилых комплексов Москвы. Как рассказала исполнительница хита "Одиночество", из квартиры она может любоваться видами на Лужники и Воробьевы горы, а значит, и на реку. "Просто мечта", – подписала знаменитость кадры.

Жилплощадь, которую приобрела Слава в Пресненском районе столицы, включает в себя четыре комнаты. Общий метраж составляет почти 130 "квадратов". Стоимость данной недвижимости – чуть более 119 миллионов рублей, уточняет телеграм-канал "Звездач".

Певица, потратившая баснословную сумму на квадратные метры, дала понять, что не станет продавать квартиру, а будет жить в ней сама. Правда, артистке еще предстоит ремонт, поскольку недвижимость приобретена, судя по кадрам, с черновой отделкой.

Ранее дочь певицы Славы рассказала, чем занимается после рождения ребенка, а также объяснила, почему решила поставить на паузу певческую карьеру. Слова Александры Морозовой приводил женский журнал "Клео.ру".