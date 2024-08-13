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Вторник 13 августа

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Мошенники оставили Долину без пятикомнатной квартиры в Москве: певица лишилась огромных денег

Мошенники оставили Долину без пятикомнатной квартиры в Москве: певица лишилась огромных денег

Исполнительница продала свою недвижимость в столице.

Известная российская исполнительница Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, из-за которой осталась без своей роскошной квартиры в Хамовниках. Утром 13 августа по адресу 68-летней певицы пришли незнакомцы, которых отказался пускать консьерж. Однако люди настаивали, что они новые владельцы пятикомнатных апартаментов звезды. По их словам, они уже заплатили за недвижимость, и Долина должна была съехать месяц назад. 

Охрана жилого комплекса не поверила "новым владельцам" и, заблокировав все выходы с территории, вызвала правоохранителей. Сейчас с этими людьми разбираются следователи. 

Известно, что злоумышленники долго и убедительно "обрабатывали" Ларису Долину. Еще в апреле ей позвонили с "благими намерениями" и предупредили о том, что мошенники хотят ее обмануть. "Спецслужбы" на том конце телефона уговорили певицу продать 236-метровую квартиру якобы фиктивно за сумму более 110 млн рублей. Вместе с тем преступникам звезда эстрады перевела еще почти 70 млн своих сбережений. 

Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

В то же время мошенники убедили риелторов из агентства  "Львов эстейт" найти покупателей на жилье артистки, с чем специалисты быстро справились. В конце весны Лариса Александровна получила деньги и сразу же положила их на счет мошенников. Сообщается, что ни Долина, ни риелторское агентство, ни покупатели не знали о преступной схеме. 

В общей сложности исполнительница хита "Три белых коня" "подарила" преступникам порядка 180 млн рублей. Когда народной артистке России сообщили, что ключи новым владельцам нужно передать в течение месяца, она поняла, что стала жертвой мошенников. 

Это, впрочем, не первый раз, когда Долину "разводят" на деньги. Совсем недавно преступники заложили дачу артистки, взяв на ее имя крупный кредит. 

13 августа 2024, 14:28
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
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