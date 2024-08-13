Мошенники оставили Долину без пятикомнатной квартиры в Москве: певица лишилась огромных денег

Известная российская исполнительница Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, из-за которой осталась без своей роскошной квартиры в Хамовниках. Утром 13 августа по адресу 68-летней певицы пришли незнакомцы, которых отказался пускать консьерж. Однако люди настаивали, что они новые владельцы пятикомнатных апартаментов звезды. По их словам, они уже заплатили за недвижимость, и Долина должна была съехать месяц назад.

Охрана жилого комплекса не поверила "новым владельцам" и, заблокировав все выходы с территории, вызвала правоохранителей. Сейчас с этими людьми разбираются следователи.

Известно, что злоумышленники долго и убедительно "обрабатывали" Ларису Долину. Еще в апреле ей позвонили с "благими намерениями" и предупредили о том, что мошенники хотят ее обмануть. "Спецслужбы" на том конце телефона уговорили певицу продать 236-метровую квартиру якобы фиктивно за сумму более 110 млн рублей. Вместе с тем преступникам звезда эстрады перевела еще почти 70 млн своих сбережений.





В то же время мошенники убедили риелторов из агентства "Львов эстейт" найти покупателей на жилье артистки, с чем специалисты быстро справились. В конце весны Лариса Александровна получила деньги и сразу же положила их на счет мошенников. Сообщается, что ни Долина, ни риелторское агентство, ни покупатели не знали о преступной схеме.

В общей сложности исполнительница хита "Три белых коня" "подарила" преступникам порядка 180 млн рублей. Когда народной артистке России сообщили, что ключи новым владельцам нужно передать в течение месяца, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Это, впрочем, не первый раз, когда Долину "разводят" на деньги. Совсем недавно преступники заложили дачу артистки, взяв на ее имя крупный кредит.