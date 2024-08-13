Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили

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Вторник 13 августа

18:00Живущий в Дубае 16-летний Леон Кемстач заговорил об отцовстве: думает, как воспитать сына 16:30Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили 14:28Мошенники оставили Долину без пятикомнатной квартиры в Москве: певица лишилась огромных денег 13:30Теща нового бойфренда Бородиной выдала горькую правду о зяте: "Оскорблял и унижал меня" 11:30"Наполнена любовью": в Сети обсуждают нового избранника певицы Алсу 10:30Стало известно, какой гонорар получила оскандалившаяся на концерте Семенович: огромные деньги 08:53Обидное прозвище и никакой нежности: в Сеть попала странная переписка Бородиной и ее бойфренда 05:02Благоприятные дни для свадьбы в октябре 2024 года 04:00Рейтинг самых сильных знаков зодиака: добиваются всего и ничего не боятся 01:00Постаревшая Кейт и обросший Уильям: принц и принцесса Уэльские выступили с важным обращением 23:23Магнитные бури в октябре 2024 года 20:47Гороскоп для женщины Рыбы на октябрь 2024 года 20:00Ксению Собчак втянули в разборки многомиллионным иском 18:00Волочкова раскрыла компромат на бывшего работодателя и гневно выругалась: "Беспредел" 16:30Молодая жена Омарова рассказала, почему муж Бородиной выбрал ее: "Я просто была рядом" 14:30Вымолившей прощение у россиян Лолите снова пригрозили "отменой": "И опять выходит в неглиже" 13:30SHAMAN отказал Волочковой и выбрал иностранку: вот на кого "положил глаз" певец 11:30Все сделала специально? Раструбившая о своем разводе Алсу извлекла выгоду из измен мужа 10:30Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова? 08:33В Сети появился снимок Бузовой с новым бойфрендом: поклонникам уже известно имя мужчины 04:005 советов по уходу за кожей 01:00Как массаж помогает улучшить осанку 23:29Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Водолей 20:20Прически в школу для девочек 2024-2025: тренды и простые идеи 18:00Три знака зодиака, которые всех бесят: вот кто главные душнилы 15:43Лечебные свойства травы зверобоя: природное средство для здоровья и долголетия 12:00Муж общается с бывшей, что делать? 09:00Что такое эмпатия и как ее развивать 06:00Не нужно терпеть боль при сексе: вот о чем может говорить этот симптом 06:00Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера 00:00Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного 20:16Школьная форма для мальчиков в 2024 году: современные тренды 18:00Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной 16:12Лишай у человека: эффективные методы лечения 12:00ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя 09:00Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона 07:38Гороскоп для женщины Козерог на октябрь 2024 года 06:00"Влажные" фантазии? Вот к чему снится секс девушке или женщине 04:00Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак 01:0042-летняя Вера Брежнева разделась перед камерами и снялась с голым бюстом верхом на лошади 22:06Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век 20:00"Прям старушка": состарившаяся Собчак напугала публику - кто подставил телезвезду 19:52Гороскоп для женщины Стрелец на октябрь 2024 года 18:00Ходил по Олиной гримерке в одном халате: Бузова нежно поцеловала своего бывшего 16:30Пугачева выдвинула требования жильцам своей дачи: проверит с ног до головы 14:30Волосатые подмышки и зона бикини: Лера Кудрявцева поделилась неоднозначным фото с пляжа 13:30Оставил без присмотра: с 18-летней невестой Лепса стряслась беда во Франции 11:30Новый бойфренд Бородиной впервые прокомментировал роман: "Чистый кайф" 10:45Гороскоп для женщины Скорпиона на октябрь 2024 года 10:30"Не поняла, за что": Брухунова не смогла смолчать после удара по Степаненко
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Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили

Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили

Алена пожаловалась на экс-бойфренда в своем блоге.

За плечами Алены Водонаевой два несостоявшихся брака. От одного из мужчин теледива родила сына Богдана, который скоро отметит 15-летие. Однако до этого в жизни экс-участницы "Дома-2" были и другие мужчины. Некоторые оставили неизгладимые впечатления после себя. 

Так, например, некоего экс-бойфренда по имени Саша Н. Алена вспоминает по сей день. Известно, что с парнем у нее было все серьезно и они даже жили вместе в Тюмени целых пять лет. Однако эти отношения распались, и кавалер повел себя совсем не по-мужски. Он потребовал назад все подарки и приехал забирать их вооруженным. 

"На разборки приезжал без мамы, но с пистолетом. Моя мама все с ним разрулила и отдала "сокровища". Среди бесценных богатств были: золотые очки, серебряные часы, музыкальный центр и беспроводной домашний (!) телефон-трубка", – вспомнила блогерша. 

Тогда звезда популярной телестройки, вероятно, была страшно перепугана, а сейчас вспоминает ситуацию со смехом. Водонаева приложила скриншоты переписки с парнем, который заявил, что сделал ради нее обрезание полового члена, и потребовал вернуть деньги за операцию. 

Фото: соцсети/@Avodonaeva

Известно, что Алена Водонаева родилась и выросла в Тюмени. Там же она закончила филологический факультет и работала на местном телевидении. Известной девушка стала в 2004 году, когда пришла на телепроект "Дом-2". Под камерами подруга Виктории Бони прожила почти три года. 

Ранее в Сеть попали пикантные фото Алены Водонаевой. 42-летняя теледива снялась в кустах, широко раскинув ноги. 

13 августа 2024, 16:30
Алена Водонаева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Редакция
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