Бывший возлюбленный Водонаевой, угрожая пистолетом, забрал у нее все: пять лет вместе жили

За плечами Алены Водонаевой два несостоявшихся брака. От одного из мужчин теледива родила сына Богдана, который скоро отметит 15-летие. Однако до этого в жизни экс-участницы "Дома-2" были и другие мужчины. Некоторые оставили неизгладимые впечатления после себя.

Так, например, некоего экс-бойфренда по имени Саша Н. Алена вспоминает по сей день. Известно, что с парнем у нее было все серьезно и они даже жили вместе в Тюмени целых пять лет. Однако эти отношения распались, и кавалер повел себя совсем не по-мужски. Он потребовал назад все подарки и приехал забирать их вооруженным.

"На разборки приезжал без мамы, но с пистолетом. Моя мама все с ним разрулила и отдала "сокровища". Среди бесценных богатств были: золотые очки, серебряные часы, музыкальный центр и беспроводной домашний (!) телефон-трубка", – вспомнила блогерша.

Тогда звезда популярной телестройки, вероятно, была страшно перепугана, а сейчас вспоминает ситуацию со смехом. Водонаева приложила скриншоты переписки с парнем, который заявил, что сделал ради нее обрезание полового члена, и потребовал вернуть деньги за операцию.





Известно, что Алена Водонаева родилась и выросла в Тюмени. Там же она закончила филологический факультет и работала на местном телевидении. Известной девушка стала в 2004 году, когда пришла на телепроект "Дом-2". Под камерами подруга Виктории Бони прожила почти три года.

Ранее в Сеть попали пикантные фото Алены Водонаевой. 42-летняя теледива снялась в кустах, широко раскинув ноги.