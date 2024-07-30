Широко раскинув ноги: Водонаева в прозрачном белье снялась в пикантной фотосессии

Совсем недавно Алена Водонаева отдыхала на Бали, откуда радовала поклонников снимками с экзотическими видами на фоне. Вернувшись в родную Россию, экс-участница реалити-шоу "Дом-2" примерила на себя образ сестрицы Аленушки и снялась с полевыми цветами. Несмотря на то что фото должны были отсылать к детской сказке, они получились весьма пикантными.

Перед камерой Алена позировала в прозрачном белом белье и легкой косынке. Наготу девушка прикрывала большим букетом полевых цветов. Одно фото вызвало бурную реакцию у поклонников. Водонаева сидела в полевых зарослях, широко раскинув ноги.

"На раскоряку зачем? Так красиво", "Жить захочешь – не так раскорячишься", "Алёнушка во взрослой интерпретации", "Идея супер, но зачем так сильно фотошопить и так красивую женщину? Как будто нарисовано, а не живое фото", – высказали свое мнение комментаторы.





До этого Водонаева рассказывала, что привыкла видеть себя худой, с торчащими ребрами. Для этого теледива правильно питается и регулярно занимается спортом. Старания Алены не проходят даром, сейчас фигуре 42-летней фотомодели могут позавидовать даже юные девушки.

Ранее сообщалось, что Алена Водонаева пристыдила экс-супруга Бородиной, вывалив наружу горькую правду.