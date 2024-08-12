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Понедельник 12 августа

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Ксению Собчак втянули в разборки многомиллионным иском

Ксению Собчак втянули в разборки многомиллионным иском

На осень 2024 года запланировано предварительное судебное заседание.

В понедельник, 12 августа, стало известно об иске против компании, часть которой принадлежит знаменитой журналистке Ксении Собчак. Как сообщил телеграм-канал "Звездач", предпринимательница Вера Абель жаждет отсудить у 42-летней телеведущей большую сумму – пять миллионов рублей.

Дело в том, что вышеупомянутой бизнесвумен якобы принадлежат исключительные права на товарный знак, который использует заведение Собчак. Теперь Вера Абель в ожидании предварительных слушаний. Они должны состояться через два месяца – 18 октября 2024 года.

Кстати, не так давно сообщалось об убытках, который несет принадлежащий Ксении Собчак ресторан. Речь шла о 18 миллионах рублей. Как известно, то заведение располагается в Санкт-Петербурге (недалеко от Петропавловской крепости), и работает Северной столице с прошлого года.

Ранее Ксения Собчак потрясла публику своим внешним видом. Интернет-пользователи, разглядывая журналистку в ее очередном выпуске новостей на "Ютубе", пришли к выводу о том, что знаменитость резко постарела на десяток лет. Подробнее о том, кто подставил телеведущую, рассказывал женский журнал "Клео.ру".
12 августа 2024, 20:00
Ксения Собчак. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

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