Ксению Собчак втянули в разборки многомиллионным иском

На осень 2024 года запланировано предварительное судебное заседание.

В понедельник, 12 августа, стало известно об иске против компании, часть которой принадлежит знаменитой журналистке Ксении Собчак. Как сообщил телеграм-канал "Звездач", предпринимательница Вера Абель жаждет отсудить у 42-летней телеведущей большую сумму – пять миллионов рублей.





Дело в том, что вышеупомянутой бизнесвумен якобы принадлежат исключительные права на товарный знак, который использует заведение Собчак. Теперь Вера Абель в ожидании предварительных слушаний. Они должны состояться через два месяца – 18 октября 2024 года.





Кстати, не так давно сообщалось об убытках, который несет принадлежащий Ксении Собчак ресторан. Речь шла о 18 миллионах рублей. Как известно, то заведение располагается в Санкт-Петербурге (недалеко от Петропавловской крепости), и работает Северной столице с прошлого года.



