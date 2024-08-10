42-летняя Вера Брежнева разделась перед камерами и снялась с голым бюстом верхом на лошади

В конце прошлого года Вера Брежнева и Константин Меладзе объявили о своем разводе. Супруги прожили вместе восемь лет, и связывали их не только чувства, но и работа. Известно, что продюсер писал для супруги песни, а вот после расторжения брака прихватил с собой некоторые из них.

Таким образом, Брежнева буквально лишилась возможности зарабатывать. Чтобы не снижать качество жизни, певица пыталась и петь на украинском, и даже курсы в интернете продавала. Впрочем, в последнее время она радуется доходу и от рекламы в блоге. Чтобы поднять активность на своей странице, Вера часто красуется перед камерой, а в этот раз и вовсе снялась с голой грудью верхом на коне.





Среди комментаторов были и те, кто осыпал Брежневу комплиментами, и те, кто считает, что такой контент неуместен. Некоторые и вовсе заявили, что откровенными снимками певица завлекает состоятельных ухажеров.

"Ну а почему бы и нет, может себе позволить", "Шикарный бюст", "Завлекает нового спонсора, видимо", "Съемки под лозунгом: "Костя, смотри, кого ты потерял"", – написали подписчики исполнительницы хита "Любовь спасет мир".

Сама Брежнева недавно рассказала, что очень тяжело пережила расставание с супругом и до сих пор вспоминает этот период, заливаясь слезами. Впрочем, теперь у нее есть человек, который делает ее счастливой, заявила блондинка и добавила, что она состоит в отношениях.