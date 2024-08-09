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Пятница 9 августа

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Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век

Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век

Телеведущая Лера Кудрявцева молит о спасении от недуга.

Два года назад Лера Кудрявцева во время путешествия в Болгарию переболела ковидом. Тогда телезвезде пришлось соблюдать карантин. Ведущая шоу "Секрет на миллион" провела почти две недели в номере, прежде чем узнала об отрицательном результате теста на коронавирус.

К счастью, недавняя поездка Леры Кудрявцевой в ту же страну не была омрачена какой-либо болезнью. Однако после этого путешествия телеведущая узнала новость, которая ее не на шутку напугала. В своем телеграм-канале знаменитость сообщила о зафиксированной рядом с Россией смерти от нового штамма коронавируса.

Лера Кудрявцева взмолилась о спасении от коварной болезни. "Дайте нам дожить свой век спокойно", – написала 53-летняя супруга Игоря Макарова. По словам телезвезды, народ еще не отошел от предыдущих штаммов коронавируса, однако теперь придется опасаться нового, название которому – FLiRT.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров воспитывают дочь Машу, которой в августе исполнилось шесть лет. В честь дня рождения наследницы телеведущая устроила вечеринку, о чем рассказала в своем блоге в популярной социальной сети, выложив несколько кадров с торжества.

9 августа 2024, 22:06
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Telegram / @lerakudryavtseva✓ Надежный источник

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