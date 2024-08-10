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Суббота 10 августа

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Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной

Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной

Уже вторую неделю Ксения демонстрирует идиллию в отношениях.

На днях в Сеть просочились слухи о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Сама пара еще не объявляла официально о своих отношениях, однако теледива активно публикует совместные фото с блогером и буквально кричит о своей новой любви, несмотря на то, что зареклась не рассказывать о личной жизни после тяжелого развода с Курбаном Омаровым.

О новом 36-летнем бойфренде Бородиной известно немного. Сердюков был женат на блогерше Алине Акиловой. В этом браке на свет появилась дочка. Сейчас мужчина зарабатывает на блогерстве и участии в различных реалити-шоу. По мнению экспертов, зарабатывает шоумен раз в 30 меньше, чем Ксения, которая активно снимается в рекламе, ведет телешоу и может позволить неожиданно купить себе квартиру в центре Москвы. Известно, что ведущая имеет недвижимость не только в России, но и за границей. Предположительно, ежемесячный доход 41-летней телеведущей – порядка 6 млн рублей.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети/@borodylia

А вот избранник экс-ведущей "Дома-2" своего жилья не имеет и арендует жилплощадь в столице. Свою квартиру блогер оставил жене и дочери при разводе. Впрочем, для Ксении финансовое положение избранников никогда не играло особой роли. Ее предыдущие мужья также зарабатывали в разы меньше теледивы.

Впрочем, в отношения Сердюкова и Бородиной верят не все. Многие считают, что уж слишком нарочито Ксения показывает идиллию в паре, которая образовалась совсем недавно.

Ранее сообщалось, что получившую красный диплом МГУ Бородину раскритиковали в Сети.

10 августа 2024, 18:00
Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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