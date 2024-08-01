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Зареванная жена Газманова сделала заявление о расставании: "Вовремя отпустить"

Зареванная жена Газманова сделала заявление о расставании:

Марина рассказала о тяжелом периоде.

Олег Газманов и Марина Муравьева в браке 21 год, хотя их красивая история любви началась гораздо раньше. Певец влюбился в девушку с первого взгляда и даже пригласил ее на концерт, но дальше знакомства не дошло – Олег был женат. А спустя время и Марина вышла замуж и забеременела. Правда, из роддома ее забирал уже Газманов и дал ее ребенку свою фамилию.

С тех пор пара не расстается и считается одной из самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Сейчас, когда все дети выросли, Марина посвятила себя саморазвитию и блогу. Впрочем, это далось ей нелегко. В соцсетях супруга артиста рассказала, что не сразу смогла отпустить своих наследников во взрослую жизнь, но тем не менее справилась с этим и теперь проживает свой лучший период.

"Не только ты волнуешься, когда твои совершеннолетние дети запаздывают вечером, а ты сама ещё даёшь жару и скачешь на коне между слонами и жирафами где-нибудь в Южной Африке. А чада отслеживают твои передвижения, по-взрослому переживают, и не подозревает, как ты тоскуешь и плачешь в подушку, что они так быстро выросли!" – поделилась своими переживаниями блогерша.

Марина считает, что суметь расстаться с уже взрослыми детьми должен каждый родитель. Впрочем, дается это не каждому, и многие продолжают попытки участвовать в жизни наследников, когда они уже в этом не нуждаются.

"Закон хороших отношений со взрослыми детьми: вовремя отпустить их в самостоятельное плавание и быть им интересной", – рассуждает супруга исполнителя.

Ранее сообщалось, что жену Олега Газманова засняли в объятьях молодого красавца. Марина прижималась к мужчине и гладила по руке. 

1 августа 2024, 11:30
Олег Газманов с женой Мариной. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети✓ Надежный источник

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