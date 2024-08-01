Связь Нюши с молодым певцом больше не секрет: не дождалась развода

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, сейчас проживает непростой период. Артистка разводится с мужем, кроме того, стало известно, что двое детей звезды остаются воспитываться с Игорем Сивовым в Дубае. Официальные представители пары отметили, что это обоюдное решение, к которому муж с женой пришли добровольно, тем не менее поклонники уверены, что Нюше оно далось тяжело.

На этом фоне Анна с головой ушла в работу и сообщила фанатам, что скоро их ждет сюрприз. Какой именно, певица держала в секрете. Однако на днях она опубликовала видео и показала отрывок своей новой работы. Нюша выпустит ремикс на одну из своих самых популярных песен "Выбирать чудо". Над треком она работала вместе с молодым артистом Рахимом Абрамовым, который многим известен как Rakhim.

В Сеть уже попали кадры, на которых Нюша в блестящем мини-платье позирует рядом с 26-летней звездой. Некоторые поклонники отметили, что пара хорошо смотрится вместе, да и Rakhim расплылся в счастливой улыбке рядом с сияющей Анной.





Известно, что Нюша подала на развод практически одновременно с певицей Алсу. Правда, семейная драма исполнительницы хита "Зимний сон" вылилась в грандиозный скандал, который гремит на всю страну вот уже два месяца. Накануне состоялся суд о разделе имущества певицы и Яна Абрамова. Однако он длился всего семь минут. Стало известно, на что пошел бизнесмен ради сохранения своих миллиардов.