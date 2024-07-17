Жену Газманова сняли в объятьях молодого красавца: "Олег, крепитесь"

Жена известного российского исполнителя Олега Газманова активно ведет блог. На своей страничке она делится полезными советами, историями из детства и увлечениями. Иногда Марина показывает и семью. Правда, супруг в ее соцсетях появляется крайне редко из-за плотного графика. Известно, что артист ездит с концертами по России. Через несколько дней, например, отправится в Калининград.

Марина, впрочем, давно привыкла к тому, что супруга постоянно нет дома. Чтобы не скучать, избранница артиста нашла себе хобби, которым увлекается уже много лет. В свободное время женщина танцует бачату. В этот раз она показала кадры с тренировки.

На видео супруга "есаула" прижимается к мускулистому телу молодого красавца-тренера. За столько лет танцев Марина уже танцует профессионально и соблюдает все тонкости, присущие бачате: страстный взгляд, покачивания бедрами и нежные поглаживания по руке. Впрочем, сама блогер отмечает, что даже в таком горячем танце можно держать дистанцию с партнером.

"Бачата– страстный и телесно-контактный танец. Как танцевать его интеллигентно, держа приличное расстояние от партнера… Всё возможно сделать, если нравится музыка, и ты не ставишь планку участвовать в соревнованиях, но, может, мечтаешь потанцевать в парке вместе с такими же любителями бачата!"– заявила супруга артиста.





Поклонники отметили, что 55-летняя Марина двигается как профессионал, и танцевать у нее получается женственно и грациозно. Однако нашлись и те, кто посчитал, что движения были очень откровенными для замужней дамы.

"Ой, Олег Газманов... Крепитесь! Ваша-то... какие кренделя выписывает! Чаек с мятой пейте, успокаивает!" – пишут комментаторы.

Ранее Газманов высказался о завершении карьеры и рассказал о планах.