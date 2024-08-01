Продала квартиры и обнулила счета: Волочкова осталась без копейки, доверившись чужому мужу

За свою балетную карьеру Анастасия Волочкова смогла сколотить немалое состояние. Сейчас на нее записано множество объектов недвижимости, которая оценивается в 1,5 миллиарда рублей, в том числе роскошный особняк в Подмосковье, который сама артистка оценивает в 12 миллионов долларов, и 24 квартиры: две из них балерина купила сама, а вот оставшиеся 22 – приобретение экс-супруга Игоря Вдовина.

Волочкова рассказала, что бизнесмен обратился к ней с просьбой одолжить деньги, и она согласилась помочь. Ради этого пришлось снять со счетов все свои сбережения, теряя проценты. Экс-возлюбленный клялся, что через год вернет все до копеечки, однако свои 3,5 миллиона долларов танцовщица так и не увидела. А от написанной расписки мужчина только отмахнулся.

"Я показала Игорю это письмо, он рассмеялся: "Настя, я тебе вообще ничего не должен. Эта расписка юридически не подтверждена. Это просто бумажка", – пожаловалась экс-прима Большого театра.

Волочкова подавала на бывшего в суд, но всякий раз он уговаривал ее забрать заявления. Отчаявшаяся получить от отца своей единственной дочери деньги, балерина добилась, чтобы бизнесмен переписал на нее строящиеся квартиры в Астраханской области, в которые вложил взятые в долг миллионы.





По словам звезды, сданы в эксплуатацию они были только пять лет назад. Однако содержать 22 квартиры было невероятно сложно, и Анастасия решила их продать. Впрочем, свои деньги она так и не отбила, а со всех сделок получила в три раза меньше, чем одалживала, пожаловалась артистка.

Напомним, Волочкова и Вдовин так и не зарегистрировали свой брак. Спустя пять лет отношений пара распалась. Сейчас бизнесмен женат на телеведущей Елене Николаевой.

Ранее сообщалось, что счастливая Волочкова представила публике любимого мужчину.