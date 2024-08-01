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Четверг 1 августа

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Продала квартиры и обнулила счета: Волочкова осталась без копейки, доверившись чужому мужу

Продала квартиры и обнулила счета: Волочкова осталась без копейки, доверившись чужому мужу

Артистка рассказала, что пожертвовала всем ряди избранника.

За свою балетную карьеру Анастасия Волочкова смогла сколотить немалое состояние. Сейчас на нее записано множество объектов недвижимости, которая оценивается в 1,5 миллиарда рублей, в том числе роскошный особняк в Подмосковье, который сама артистка оценивает в 12 миллионов долларов, и 24 квартиры: две из них балерина купила сама, а вот оставшиеся 22 – приобретение экс-супруга Игоря Вдовина.

Волочкова рассказала, что бизнесмен обратился к ней с просьбой одолжить деньги, и она согласилась помочь. Ради этого пришлось снять со счетов все свои сбережения, теряя проценты. Экс-возлюбленный клялся, что через год вернет все до копеечки, однако свои 3,5 миллиона долларов танцовщица так и не увидела. А от написанной расписки мужчина только отмахнулся.

"Я показала Игорю это письмо, он рассмеялся: "Настя, я тебе вообще ничего не должен. Эта расписка юридически не подтверждена. Это просто бумажка", – пожаловалась экс-прима Большого театра.

Волочкова подавала на бывшего в суд, но всякий раз он уговаривал ее забрать заявления. Отчаявшаяся получить от отца своей единственной дочери деньги, балерина добилась, чтобы бизнесмен переписал на нее строящиеся квартиры в Астраханской области, в которые вложил взятые в долг миллионы.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

По словам звезды, сданы в эксплуатацию они были только пять лет назад. Однако содержать 22 квартиры было невероятно сложно, и Анастасия решила их продать. Впрочем, свои деньги она так и не отбила, а со всех сделок получила в три раза меньше, чем одалживала, пожаловалась артистка.

Напомним, Волочкова и Вдовин так и не зарегистрировали свой брак. Спустя пять лет отношений пара распалась. Сейчас бизнесмен женат на телеведущей Елене Николаевой. 

Ранее сообщалось, что счастливая Волочкова представила публике любимого мужчину.

1 августа 2024, 10:47
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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