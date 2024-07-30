Бежавший Галкин* просится обратно: обратился в суд и уже пакует чемоданы

Сбежавший два года назад из России Максим Галкин* почти сразу получил "клеймо" иностранного агента. Первое время комик кичился своим статусом и даже шутил на эту тему, однако уже в который раз втихую пытается от него избавиться. Стало известно, что муж Аллы Пугачевой снова обратился в суд, чтобы оспорить свое "почетное звание".

В этот раз заявление от Галкина* поступило в Верховный суд России. Адвокат комика Екатерина Зубань заявила, что муж Примадонны не занимался политикой, финансирование и другую помощь от зарубежных стран за это не получал. Сообщается, что дата заседания по вопросу снятия с артиста статуса иностранного агента еще не назначена.

Впрочем, это уже не первый раз, когда комик пытается избавиться от своего иноагентства и обелить имя. Многие задаются логичным вопросом: откуда такое желание вернуть расположение страны, которую он так охотно поливает грязью на выступлениях за границей? Вероятнее всего, Галкин* пытается вернуть себе российские концертные площадки, на которых он зарабатывал баснословные гонорары, считает народный артист Юрий Назаров. Недавно он говорил, что беглая семья "считает копейки" в эмиграции и мечтает снова выступать перед россиянами.

Ну а пока надежды на снятие иноагентства не оправдались, Галкин* вынужден работать за всю семью. Известно, что сейчас юморист выступает в небольших населенных пунктах Европейских стран, а осенью планирует отправиться в Америку и Канаду в надежде, что там за билеты заплатят побольше.

Ранее стало известно, почему Пугачеву не признают иностранным агентом.

* Признан иностранным иноагентом на территории РФ.