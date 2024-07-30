"Верните жену в семью!": молчавший о Решетовой Тимати ввязался в скандальный развод

В шоу-бизнесе продолжает греметь скандальный развод певицы Алсу и Яна Абрамова. Артистка намекнула, что муж не был ей верен, и указала на Анастасию Решетову, объявив ту разлучницей. Девушку принялись травить, и общественность буквально разделилась на два лагеря: одни поддерживают Алсу, другие – ее супруга. Многие ждали, что на этот счет выскажется Тимати, ведь его бывшая возлюбленная и мать его ребенка оказалась в самом центре конфликта. Однако рэпер продолжает хранить молчание. Вместо этого музыкант ввязался в другой громкий развод.

Тимати сделал заявление о размолвке основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук с ее мужем. Прожив больше 20 лет в браке, бизнесвумен решила оставить супруга, с которым воспитала семерых детей. Все из-за того, что Владислав не поддержал ее идею о слиянии компании с оператором наружной рекламы Russ.

Впрочем, смотреть, как жена уходит, и бездействовать мужчина не планирует. Сначала брошенный муж обратился к Рамзану Кадырову, а теперь попросил помощи у Тимати. Рэпер, не долго думая, записал и опубликовал в своем блоге видео, на котором требует оставить женщину в покое. По словам артиста, Татьяна не сама решила покинуть супруга, а под влиянием неких "третьих лиц".

"Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью!" – призывает шоумен.





Сама Бакальчук пока никак не отреагировала на видео Тимати. Однако после того, как ситуация получила резонанс, она ответила, что не является заложницей и просто хочет развода. Также, по словам Татьяны, ей жаль, что все это обсуждается публично.

Ранее сообщалось, что разводящаяся с мужем певица Нюша осталась без детей. Сивов решил оставить наследников себе. Они будут расти в Эмиратах.