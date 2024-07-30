Столько наговорила, а ей все нипочем: стало известно, почему Пугачеву не признают иноагентом

Алла Пугачева уехала из России с семьей почти два с половиной года назад. С того времени она живет то в Израиле, то в Европе. Несколько раз артистка наведывалась на Родину, но визиты ее были короткими. Впрочем, и поклонники уже давно не ждут, что Примадонна вернется. Своими высказываниями о стране и россиянах она окончательно испортила отношение к себе и перечеркнула все хорошее, что было.

Между тем на выходки Пугачевой обратили внимание и общественники. Так, депутат Государственной думы Алексей Журавлев заявил, что Аллу Борисовну необходимо признать иностранным агентом. Тем более что она сама об этом просила. Чиновник отмечал, что "заклеймить" статусом иноагента необходимо всю семью. Кроме того, нужно лишить их имеющейся недвижимости в России, в том числе их любимого замка в поселке Грязь.

Впрочем, пока ожидания Журавлева не оправдались, и Минюст не стал признавать исполнительницу иностранным агентом. Отмечается, что на то нет оснований.

К слову, журналистка Ксения Собчак одной из первых утверждала, что Аллу Пугачеву не станут вносить в список иностранных агентов, поскольку даже после отъезда из страны она остается "крупной и масштабной фигурой" и никаких серьезных политических высказываний ею не было сделано.

Между тем в Россию постепенно начинают возвращаться родные Примадонны. Недавно стало известно, что на Родину прилетели Алена Краснова. Позже выяснилось, что и внук Аллы Борисовны Никита Пресняков приземлился в Москве. Сын Кристины Орбакайте жил в США и на протяжении двух лет не появлялся в России.