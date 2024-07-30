Признается в любви и обнимает за плечо: Пугачева появилась в театре без мужа с молодым актером

Совсем недавно появились слухи о том, что в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* назревает раскол. Инсайдер из окружения Примадонны сообщил о планах певицы развестись с молодым мужем. Якобы изменившаяся в эмиграции жизнь и финансовые проблемы сделали свое дело, и теперь исполнительница решила избавиться от комика.

А накануне в блоге артистки появился снимок, на котором сияющая Примадонна позирует в компании молодого красавца Данилы Козловского. Он стоял рядом с женой Галкина* и нежно придерживал ее за плечо. Оделись актер с певицей, словно сговорившись: Данила был в строгом черном костюма, Алла Борисовна надела кожаные лосины, белую рубашку, галстук и куртку-косуху в той же цветовой гамме.





Известно, что 29 июля Козловский выступал с моноспектаклем на мероприятии в Юрмале. Именно эта работа 39-летнего артиста поразила Пугачеву до глубины души.

"Праздник Души и Таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль "FRANK" привел всех в восторг", – высказала свое восхищение исполнительница.

Сам Козловский был воодушевлен тем, что посмотреть на его спектакль пришла сама Пугачева. Со сцены он спел ее песню "Любовь похожая на сон" и признался в любви певице.

Напомним, сейчас Пугачева находится в Латвии из-за жары, которая накрыла Кипр и Израиль. В Юрмале артистка часто выходит в свет. Так, недавно она появилась на фестивале Лаймы Вайкуле и произвела фурор своим нескромным нарядом.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.