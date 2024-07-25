Семенович покинула Россию вместе с женихом-иностранцем: объявила о решении из-за границы

Уже больше года Анна Семенович счастлива в отношениях с Денисом Шреером. Правда, выяснилось, что бизнесмен женат. Однако для певицы это не помеха, она уверяет, что ее любимый уже разводится с супругой и их ничего не связывает, кроме общего сына. Из-за семейного положения мужчины артистка скрывала от всех его личность, когда же все вскрылось, Семенович сама представила Дениса публике и теперь часто показывает его в своем блоге.

Так, накануне Анна вышла на связь из-за границы и сообщила, что покинула Россию вместе с женихом. Влюбленные отправились в отпуск в Турцию, где, впрочем, отдыхали вместе еще в прошлом месяце. Певица показала свой роскошный номер с видом на горы и море и избранника, сидящего в кресле.

"Номер просто кайф. Ну а там у меня сидит один очень важный человек", – заявила певица, переводя камеру на своего возлюбленного.





Семенович рассказывала, что со своим женихом она встретилась в московском ресторане-караоке. Все присутствующие начали снимать звезду, а Шреер не узнал ее и не понял, в чем дело. Впрочем, отношения между ними завязались только спустя время знакомства. По словам Анны, она покорила Дениса своим пением.

Как известно, Денис Шреер родился в Германии, а вот бизнес предприниматель ведет в России. Кроме того, избранник Семенович имеет израильское гражданство.

Ранее всплыла постыдная правда о прошлом Анны Семенович.