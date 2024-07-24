Всплыла постыдная правда о прошлом Анны Семенович: алкоголь и дети

Известная певица Анна Семенович всегда мечтала выступать на сцене. Однако жизнь распорядилась иначе. В три года девочку отдали в секцию фигурного катания, и всю свою юность она провела на коньках. Семенович подавала большие надежды, выигрывала соревнования и даже занимала первые места на заграничных турнирах. Одно время партнером Семенович был Роман Костомаров. Но со временем она все же решила оставить спорт и исполнить свою мечту.

Сама исполнительница хита "Гладиолусы" не жалеет, что стала певицей. Анна признается, что всегда чувствовала себя артисткой и уверена, что петь на сцене – это ее судьба. По словам экс-солистки группы "Блестящие", у нее была возможность остаться в Штатах, где тренировалась, могла выйти замуж и завести кучу наследников. Кроме того, после завершения спортивной карьеры ее правда жизни и вовсе могла быть постыдной.

"Я могла спиться после того, как бросила спорт, ведь многие спортсмены спиваются от стресса, не выдерживают. Я могла стать пьянчугой и непонятно где закончить свою жизнь", – поделилась певица.

Покорив сцену и построив карьеру на эстраде, сейчас Анна мечтает о семье. Долгое время она в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером. Однако пожениться влюбленные в настоящее время не могут – возлюбленный Семенович еще не развелся с предыдущей женой. Она живет в Германии, и из-за этого процесс расторжения брака затянулся, жаловалась исполнительница.





Эти подробности, впрочем, вскрылись совсем недавно. Законная супруга Дениса заявила, что ничего не знает о своем разводе с мужем, и вообще они были счастливы до недавнего времени. По словам женщины, супруг часто уезжал в командировки, но такова специфика его работы, поэтому она не подозревала.

Ранее перебравшая с выпивкой Семенович шокировала своим видом.