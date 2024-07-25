Российская певица Штурм вышла на связь с Беном и обратилась к Джей Ло: "Не злись. Так бывает"

Недавно в Сеть попала информация о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес решили развестись. Поговаривают, что актер уже вывез вещи из их общего дома и перебрался в съемный особняк. Между тем артистка выставила роскошную виллу, в которой жила с Аффлеком, на продажу. Общественность разделилась на два лагеря: одни винят во всем Лопес, другие уверены, что это Бен непорядочно поступил с супругой.

На эту тему решила пошутить российская исполнительница Наталья Штурм. Она вышла на связь со своим бойфрендом, которого зовут Бен, и поздравила Лопес с 55-летием. Мужчина в кадре, в свою очередь, извинился перед Дженнифер и заявил, что не смог поздравить ее с днем рождения, так как был в это время с Штурм.

"С днем рождения, Джей Ло! Не злись, так бывает", – написала Наталья под видео.





Сейчас певица отдыхает в Болгарии. Туда она прилетела, чтобы увидеться со своим возлюбленным, который, как говорит Штурм, оплатил роскошную виллу. Однако добраться до избранницы Бен смог не сразу – у него отменили рейс. И тогда артистка обрушилась с гневом на подписчиц, которые, по ее словам, сглазили любимого.

"Вы, завистливые кикиморы, сглазили мне мужика. Бен не прилетит, потому что пропустил свой рейс. Я почти плачу, так грустно", – ругается звезда.

Напомним, Наталья Штурм часто эпатирует свою публику. Так, недавно 58-летняя артистка похвасталась, что до сих пор девственница и ждет самого лучшего мужчину. Певица, у которой, к слову, двое детей, провела гименопластику, чтобы порадовать своего предыдущего жениха. Однако свадьба не состоялась, и подарок так и не был вручен.

Ранее Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже. Мужчины хватались за головы.