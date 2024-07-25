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Четверг 25 июля

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Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать!

Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать!

Супруг певицы предъявил главное оружие.

Два месяца назад стало известно, что певица Алсу решила развестись с мужем Яном Абрамовым. Причиной стали измены бизнесмена, которые, как говорят, она терпела долгие годы. Теперь мужа с женой ждут заседания по разделу совместно нажитого имущества и определению места жительства детей.

Слушание пройдет уже завтра, 26 июля. Пока Алсу и ее юристы готовятся, Абрамов сделал неожиданный ход – сменил адвоката прямо перед заседанием. Теперь интересы бизнесмена будет представлять один из самых успешных адвокатов страны, который выиграл немало резонансных дел, Александр Добровинский. Именно он был представителем потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова. А на днях добился компенсации для Филиппа Киркорова в его скандале с Любовью Успенской. Кроме того, именно Добровинский помог поп-королю выйти практически "сухим из воды" и отделаться штрафом, когда того обвиняли в избиении девушки. 

Филипп Киркоров и Александр Добровинский. Фото: соцсети/@fkirkorov

Учитывая количество выигранных дел в весьма спорных вопросах на счету юриста, Абрамов готовится стереть Алсу в порошок. Он уже предлагал жене 2,5 миллиарда рублей, но певица отказалась, заявив, что все имущество будет делиться поровну. Добровинский же заявляет, что у Яна в приоритете не деньги, а семья и благополучие детей.

"Он сказал, что на первом месте для него – спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей", – передал слова мужа артистки юрист.

Впрочем, о том, что Абрамов планирует сохранить семью, он заявлял еще в прошлом месяце. Однако Алсу подчеркнула, что это невозможно. Сейчас исполнительница хита "Зимний сон" готовится вернуться к музыке и уже презентовала новую песню.

Ранее сообщалось, что реакция детей на новость об изменах отца шокировала Алсу. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

25 июля 2024, 08:46
Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети/@alsou_a
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