Округлившаяся жена Тарасова принимает поздравления: "Пятым беременна"

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями в четвертый раз в начале этого года. Спустя несколько месяцев после родов привыкшая выглядеть идеально модель заявила, что планирует начать заниматься спортом и правильно питаться. Супруга футболиста хотела как можно скорее прийти в первоначальную форму.

Процесс, судя по всему, идет не так быстро, как планировала Анастасия. На днях она вместе с дочерью принимала поздравления по случаю шестилетия малышки. Праздник прошел в тематике единорогов, и все надели праздничные наряды. Костенко выбрала мини-платье в цвете "тиффани" с рукавами-фонариками и драпировкой в области талии.





Впрочем, образ Анастасии пришелся по душе не всем, и в Сети модель раскритиковали. Многие указали Костенко, что она еще недостаточно похудела, чтобы носить такие наряды. Другие посоветовали купить платье на несколько размеров побольше. Некоторые даже заподозрили, что супруга футболиста снова в положении.

"Живот как на 4-м месяце, пятым ребенком беременна?", "Платье у Насти неудачное, она располнела после родов", – набросились на модель комментаторы.

Сама Костенко, впрочем, в последнее время находится в душевном раздрае. Материнство, с появлением четвертого ребенка дается ей особенно тяжело. Малыш болеет, а она не справляется с таким количеством наследников. На помощь пришлось даже вызывать маму, которая не может постоянно жить в семье дочери, рассказывала Анастасия.

Ранее сообщалось, что жена Тарасова оказалась замешана в разводе Алсу.